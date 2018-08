Sprechstunde

Zurück ins Berufsleben?

Wiedereinstiegsberatung im AWO-Mehrgenerationenhaus

Herborn Die Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar lädt zur „Wiedereinstiegsberatung“ für den 19. September (Mittwoch) in das AWO-Mehrgenerationenhaus (Walkmühlenweg) nach Herborn ein. Das Angebot richtet sich an Frauen, die ihre Erwerbstätigkeit wegen Familienpflichten unterbrochen haben und nun wieder ins Berufsleben zurückkehren möchten. In der Sprechstunde berät Iris Angrick, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, zu den Themen „Berufliche Orientierung“, „Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt“ und „Organisation der Kinderbetreuung“.

Copyright © mittelhessen.de 2018