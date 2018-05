Zwei Bäder wechseln sich an Feiertagen ab

Freizeit Schwimmen in Dillenburg und Eibelshausen

Dillenburg/Eschenburg-Eibelshausen Um an den kommenden Feiertagen Schwimmfreunden Badbesuche ermöglichen zu können, wechseln sich die beiden Schwimmbäder „Aquarena“ in Dillenburg und „Panoramablick“ in Eibelshausen ab.

