Konzert

Zwei Bands spielen

Konzert Rockmusik im Gasthaus „Zur Linde“

Siegbach-Oberndorf Doppelkonzert in der Gaststätte „Zur Linde“ (Tringensteiner Straße 7) in Oberndorf am 10. März (Samstag): Ab 21 Uhr (Einlass: 20 Uhr) treten dort zwei Bands auf.

Copyright © mittelhessen.de 2018