Zwei Musik-Partys feiern

Freizeit „Your Beats“ und „Black Beats“ in Herborn

HERBORN Das Team von der Bar und Lounge „Golden Eye 008“ im EKZ in der Herborner Kaiserstraße 1 veranstaltet am Freitag, 23. November, eine „Your Beats“-Party. Mit dabei sind DJ Moguai, „Aussem FF“, „Chapterloud“, Steffen Kopp, „Shakerplates“ und „Kombinat“. Zu hören gibt es EDM- und House-Musik. Der Eintritt kostet sieben Euro. Tags darauf steigt dann an gleicher Stelle eine „Planet Radio Black Beats“-Party mit DJane Mary C. und als Support DJ Black Power. Der Eintritt kostet acht Euro.

