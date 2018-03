Konzert

Zweites Konzert im „Wohnzimmer“

Freizeit Zwei Bands spielen im HdJ

Herborn Im „Haus der Jugend“ in Herborn steht am Samstag, 17. März, das zweite „Wohnzimmerkonzert“ an. Einlass dazu ist ab 19 Uhr, los geht es um 19.30 Uhr.

