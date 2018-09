wortzumsonntag_k

Von Karl Müßener

WORT ZUM SONNTAG

Eine Frau vereinbart einen Termin in unserer Familien- und Sozialberatung. Sie ist alleinstehend und berufstätig. Aus Sorge um die Mutter, die schwer erkrankt ist, gerät sie immer mehr an ihre Grenzen. Sie fühlt sich für die Mutter verantwortlich und kümmert sich, wo es geht. Und das, obwohl sie auch noch Geschwister hat, die sich nicht einbringen. Gemeinsam mit der Beraterin überlegen sie, wie sie die Geschwister in die Betreuung der Mutter mit einbinden kann und was sie tun kann, um besser für sich zu sorgen.

