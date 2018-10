Von Holger-Jörn Becker-von Wolff

WORT ZUM SONNTAG

„SO ist Sonntag“. So lautet die Aktion der Evangelischen Kirche. Es geht um den arbeitsfreien Sonntag - den freien Tag als Auszeit nutzen, den siebten Tag als Kraftquelle: Gott selbst macht es uns vor – und ruht am siebten Tag von der Arbeit der Schöpfung. So berichtet es die Bibel.

