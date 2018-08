„AB/CD“ und „Partyvögel“ rocken

Katzenkirmes Vorverkauf für die „Partyvögel“ und „AB/CD“ in Herbornseelbach läuft

Herborn-Seelbach In vier Wochen ist wieder Party angesagt in Herbornseelbach: Die „Katzenkirmes“ steigt vom 14. bis 17. September. Anstelle der Disco-Party am Samstag gibt es diesmal wieder Hardrock im Festzelt auf dem Turnplatz.

