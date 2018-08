Von Katrin Weber

„Ah“ und „Oh“ über dem Weiher

FREIZEIT Heisterberger Feuerwehr lässt ein buntes Pyrospektakel an den Himmel zaubern

DRIEDORF-HEISTERBERG Pyrospektakel über dem Stausee: Einige tausend Besucher haben am Samstag bei „Heisterberger Weiher in Flammen“ ein Höhenfeuerwerk erlebt, das mit Spezialeffekten nur so glänzte.

