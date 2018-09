Von Katrin Weber

„Billy“ und die Erste Hilfe

Fortbildung Zwei- und Vierbeiner erfahren Wichtiges über richtiges Handeln in Notsituationen

HERBORN-MERKENBACH „Billy“ ist in eine Scherbe getreten – Frauchen muss Erste Hilfe leisten. Wie das geht und was man dabei beachten sollte, das haben die zehn Hundebesitzer erfahren, die bei „Kompakt!“ einen Gratis-Platz im Kurs „Erste Hilfe am Hund“ gewonnen hatten.

