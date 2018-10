„Blechblos’n“ lassen das Zelt beben

Von Siegfried Gerdau

Freizeit Siebenköpfige Oktoberfestband aus Dachau ist und bleibt Liebling des Publikums in Herborn

Fesche Maderln: Ob im bunten Dirndl oder in der zünftigen Lederhose – kaum ein Gast kam nicht im Trachtenlook. (Foto: Gerdau)

HERBORN Mit der Dachauer Original-Oktoberfest-Band „Blechblos’n“ ist das Publikum im Wiesnfest-Zelt in der Herborner Au dermaßen in Wallung geraten, dass die meisten der nahezu 3000 Besucher buchstäblich keinen trockenen Faden Stoff mehr am Leib hatten.