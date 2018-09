„Blue Grass“ lässt Funke überspringen

Konzert „Sacred Sound of Grass“ begeistert

Eschenburg-Wissenbach Ein großartiges „Blue Grass“-Konzert mit vielen, kleinen und launigen Erzählungen hat „Sacred Sounds of Grass“ am Samstag in der Wissenbacher Kirche geboten. Schon gleich zum Anfang sprang der Funke über.

