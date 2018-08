Von Christoph Weber

„Bühne frei“ für die neunte Runde

Kultur „Die besten Jahre unseres Lebens“ eröffnet die neue Spielzeit des Heimhoftheaters

Burbach-Wasserscheide Kabarett, Lesung, Musik, Dia-Vortrag, Filmpalast und natürlich Theater – mit einem bunten Mix an Angeboten startet das Burbacher Heimhof-Theater auf der Wasserscheide am 9. September in die neue Spielzeit – der letzte Vorhang fällt am 29. Juni.

