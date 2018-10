„Burbach-Skandal“ vor Gericht

Sie sollen im Zeitraum zwischen Dezember 2013 und September 2014 auf dem Areal auf der „Lippe“ Flüchtlinge gedemütigt oder misshandelt und ihre Übergriffe mit dem Handy dokumentiert haben, wie das Landgericht Siegen mitteilte.

Vor gut vier Jahren hatten die Handyfotos und eine Videoaufnahme der Misshandlungen durch private Wachleute in der ehemaligen Kaserne für große Empörung gesorgt. Neben den auf den Mobiltelefonen von Wachleuten gefundenen Fällen stießen die Ermittler auf eine Vielzahl weiterer möglicher Übergriffe durch das Sicherheitspersonal des Heimes.

Den Angeklagten wird vorgeworfen, Flüchtlinge teilweise mehrere Tage lang in sogenannte Problemzimmer gesperrt zu haben, wenn diese zum Beispiel gegen die Hausordnung verstoßen, geraucht oder Alkohol getrunken hatten. In diesen Räumen seien sie auch genötigt, misshandelt und bestohlen worden. Mit den Sanktionen sollte die Anzahl der zu meldenden Vorfälle in der Einrichtung möglichst gering gehalten werden, teilte das Landgericht mit.

Die Zimmer waren nach früheren Angaben des NRW-Innenministeriums als sogenannte Separationsräume eingerichtet worden, um dort alkoholisierte oder randalierende Menschen von den übrigen Heimbewohnern zu trennen. Der Wachdienst habe die Flüchtlinge bedroht und misshandelt, um die Anzahl der zu meldenden Vorfälle in der Einrichtung möglichst gering zu halten, heißt es aus dem Landgericht.

Zunächst war, so das nordrhein-westfälische Justizministerium, gegen insgesamt 67 Beschuldigte ermittelt worden. Sie sollen an den Misshandlungen beteiligt gewesen sein, sie in Auftrag gegeben, gebilligt oder zumindest davon gewusst haben. Neben der Heimleitung standen auch die Chef-Etage des damaligen Heimbetreibers European Homecare aus Essen, Sozialbetreuer und andere Mitarbeiter der Einrichtung, Polizeibeamte sowie Behördenmitarbeiter in Verdacht.

Nach Gerichtsangaben wurde das Verfahren gegen einen geständigen Angeklagten aus den Reihen der Heimleitung ebenso abgetrennt wie das Verfahren gegen fünf weitere geständige Angeklagte. Sie müssen sich voraussichtlich Anfang des kommenden Jahres vor Gericht verantworten.

Die Übergriffe von Burbach hatten eine Diskussion um die Qualität und Standards in den NRW-Flüchtlingsunterkünften ausgelöst und zu besseren Kontrollen geführt.

Wegen der vielen Angeklagten findet der Prozess anstatt im Gerichtssaal in die Siegerlandhalle statt

Der Heimbetreiber wurde kurzfristig vom Deutschen Roten Kreuz abgelöst. Außerdem nahmen die Landesbehörden Mitarbeiter von Sicherheitsdiensten genauer unter die Lupe. Mehr als 100 bei der Prüfung aufgefallene Wachleute waren danach für den Einsatz in Flüchtlingsunterkünften gesperrt worden, weil sie beispielsweise wegen schwerer Körperverletzung vorbestraft waren oder Ermittlungsverfahren wegen Drogendelikten gegen sie liefen.

Das Siegener Landgericht stellt dieser Mammut-Prozess unter anderem auch vor räumliche Probleme: „Unsere Sitzungssäle sind nicht für einen Prozess in dieser Größe ausgelegt“, sagte Richterin Julia Lingenhoff vom Landgericht.

„Wir ziehen deshalb für die Verhandlungen in den Hüttensaal der Siegerlandhalle um.“ Gericht und Verteidiger mussten sich unter anderem in eine mehr als 33 000 Seiten starke Akte einarbeiten. (dpa)

ZUM PROZESS

Auftakt: Donnerstag 8. November, 10 Uhr, Hüttensaal/Siegerlandhalle

Folgetermine: 14., 21. und 29. November, 12. und 19. Dezember, jeden Mittwoch vom 2. Januar bis 20. Februar, 6., 13. und 27. März, 3., 17. und 24. April, 9. 15. und 22. Mai (dpa)