„Die Kinder lernen unglaublich schnell“

Vor dem blutigen Bürgerkrieg in seiner Heimat, dem seit dem Jahr 2011 rund 400 000 Menschen zum Opfer fielen. Tausende Kilometer und hohe Strapazen liegen hinter ihm – eine Gemeinsamkeit, die die meisten der Kinder im Raum teilen.

„Er ist sehr begabt. Auch, wenn er erst acht Monate in Deutschland ist, wird er bald perfekt Deutsch sprechen“, glaubt Isabel-Theres Spanke, die beim Caritasverband Wetzlar/Lahn-Dill-Eder in der Flüchtlingshilfe und im Projekt „Du kannst das“ arbeitet.

„Wir möchten ein Bewusstsein dafür schaffen, dass die Kinder lernen wollen und können.“

Der 13-Jährige beherrscht neben seiner Muttersprache Arabisch fließend Englisch. Auf der Flucht hat er in einem Lager in Griechenland etwas Griechisch gelernt. „Ein bisschen Mandarin, also Chinesisch, kann ich auch“, verrät er stolz und mit einem Schmunzeln, ehe er wieder konzentriert deutsche Wörter wie Kartoffel, Fisch und Fleisch aufsaugt. Wenige Minuten dauert es, bis er ein Dutzend neuer Begriffe beherrscht.

Der Rotschopf ist einer der Ältesten im „Kleidertreff“ – eine Ausnahme ist sein Eifer nicht. Seit Spätsommer können Kinder aus geflüchteten Familien am Hüttenplatz ihre Hausaufgaben erledigen. Vier Lernbegleiterinnen helfen ihnen beim Lesen, Schreiben und Rechnen. Die meisten Jungen und Mädchen sind im Grundschulalter.

„Sie lernen alle unglaublich schnell“, betont Spanke. Gerade in jungen Jahren seien die Kinder mit ihrer Neugier enorm aufnahmefähig. Ihnen fällt die deutsche Sprache wesentlich leichter als ihren Eltern, die sie teilweise als „Dolmetscher“ zu Behördengängen begleiten müssen.

„Genau in diesem Alter muss man ansetzen. Wir möchten auch ein Bewusstsein dafür schaffen, dass die Kinder lernen wollen und können“, betont die Caritas-Vertreterin. Wie zur Bestätigung taucht vor ihr ein neunjähriges Mädchen auf, hält ein Heft hoch und fragt: „Hilfst du mir, Frau Isabel?“

Drei Meter weiter grübelt ein 15-Jähriger über seinen Matheaufgaben. Multiplikation steht heute auf dem Programm. Geduldig greift ihm Aisa Salcinovic unter die Arme. Die Bosnierin ist eine der vier Lernbegleiterinnen. Genau wie Amira Mamo (Syrien), Malika Raji (Afghanistan) und Caritas-Mitarbeiterin Fatima Chebab (Algerien) hat sie die deutsche Sprache selbst gelernt und kennt die Schwierigkeiten, ganz von vorne anzufangen, nur zu gut.

Der Bedarf ist wesentlich höher als das, was im Kleidertreff derzeit realisierbar ist.

Eine Drittklässlerin am anderen Tisch lässt sich das nicht anmerken. „Deutsch ist einfach – und besser als Englisch“, sagt das selbstbewusste Mädchen. Mit Stolz präsentiert sie ein Blatt Papier und schiebt hinterher: „Das ist das Diktat – alles richtig.“ Der gleichaltrige Junge neben ihr hat den Unterricht dagegen schnell vergessen, als er auf seine Jacke mit dem Logo des türkischen Fußball-Clubs Fenerbahce Istanbul angesprochen wird. „Messi oder Ronaldo – wen findest du besser?“, will er wissen.

Für die Kinder ist die Zeit im „Kleidertreff“ auch eine Insel der Ruhe, eine Möglichkeit, das zu vergessen, was sie in der alten Heimat und auf dem Weg nach Deutschland erlebt haben. Über die Flucht und darüber, was sie gesehen haben, sprechen die Kinder nicht, berichtet Isabel-Theres Spanke. Auf Bildern, die sie malen, könne man aber einen Eindruck bekommen. Außerdem sei der Alltag für den Nachwuchs oft nicht einfach – gerade, weil die Eltern oft deutlich größere Probleme hätten, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden.

Der Zuspruch für „Du kannst das“ habe sie überrascht und überwältigt, sagt Spanke. Als das Projekt nach den Sommerferien startete, habe sie vielleicht mit drei oder vier Kindern gerechnet – auf der Türschwelle standen gleich am ersten Tag zehn Mädchen und Jungen. Inzwischen kommen dreimal pro Woche mindestens doppelt so viele in den „Kleidertreff“.

Geflüchtete Kinder – das zeigt „Du kannst das“ – sind eine wichtige Fördergruppe, die besondere Bildungsprogramme benötigt. Werden diese wie in Dillenburg angeboten, kommen die Mädchen und Jungen spürbar schneller voran.

Das Projekt ist auf Spenden angewiesen, um die Arbeit am Leben zu halten

Der Bedarf ist wesentlich höher als das, was im „Kleidertreff“ derzeit realisierbar ist. „Wir stoßen hier an unsere Grenzen“, sagt Spanke. Das zeigt allein schon die Herkunft der Kinder: Mit einer Ausnahme stammen alle aus Syrien. Gerne würde „Du kannst das“ bald auch geflüchtete Mädchen und Jungen helfen, die etwa aus Afghanistan, Eritrea, Somalia oder anderen Ländern kommen. Angewiesen ist das Projekt auf Spenden, die diese Arbeit am Leben halten. Und auf viele Hände, die ganz praktisch helfen.

Als die Kinder ein Gesellschaftsspiel auspacken und es hektisch wird, beginnen einige von ihnen, Arabisch zu sprechen. „Hört auf. Wir wollen doch Deutsch lernen“, sagt ein Mädchen. Nach nur zwei Stunden am Dillenburger Hüttenplatz ist klar: An diesem Ort kann das gelingen – nicht nur dem rothaarigen, sprachbegabten Jungen.

LERNHILFE "DU KANNST DAS" IN DILLENBURG

Das Angebot „Du kannst das“ ist im vergangenen Jahr nach dem Ende der Sommerferien im Dillenburger „Kleider-Treff“ an den Start gegangen. An drei Tagen in der Woche ist der Hüttenplatz im Stadtzentrum ein Anlaufstelle für Kinder aus geflüchteten Familien – vor allem Mädchen und Jungen im Grundschulalter.

Dort können sie ihre Hausaufgaben erledigen und Fähigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen vertiefen. Vier Frauen, die selbst einen Migrationshintergrund haben und eine pädagogische Ausbildung mitbringen, engagieren sich im „Kleider-Treff“ als Lernbegleiterinnen. Finanziell unterstützt wird das Angebot von Spenden – darunter solche von der Rittal-Foundation und der Volksbank Dill. (hog)

"KLEIDERTREFF" AM DILLENBURGER HÜTTENPLATZ

Im „Kleidertreff“ am Dillenburger Hüttenplatz können Geflüchtete und andere Bedürftige sich und ihre Familien mit günstigen Kleidern versorgen. Der „Kleidertreff“ ist ein Gemeinschaftsprojekt vom Caritasverband Wetzlar/Lahn-Dill-Eder, vom Diakonischen Werk, von der katholischen und von der evangelischen Kirchengemeinde, von der Freien evangelischen Gemeinde und vom DRK-Kreisverband Dillkreis.

Gestartet ist die Einrichtung am 1. Dezember 2015. An drei Tagen in der Woche (Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils von 10 bis 16 Uhr) werden dort Kleiderspenden entgegen genommen, sortiert und an Menschen mit Flüchtlingsausweis oder Berechtigungsschein abgegeben. (red)





