„Ebbelwoi“ und Funkenflug

SCHLOSSBERG Geselligkeit und Show am Fuße des Wilhelmsturmes

Dillenburg „Ebbelwoi“ und Feuershow – mit dieser Mischung will das „Fähnlein zu Dillenburg“ über Pfingsten punkten. Am 20. und 21. Mai findet das erste Apfelweinfest auf dem Schlossberg statt. Los geht es an beiden Tagen um 11 Uhr.

