Von Katrin Weber

„Ebbelwoi trifft …“ viele Besucher

PREMIERE „Stöffsche“, Märchen und Feuershow lockten auf den Dillenburger Schlossberg

DILLENBURG „Ebbelwoi trifft Fähnlein zu Dillenburg“ – mit dieser Kombination hatte die Stadt Dillenburg an Pfingsten auf den Schlossberg eingeladen. Am Sonntag und am Montag genossen viele hundert Besucher bei bestem Wetter „Stöffsche“ und die Märchenaufführungen.

