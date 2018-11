„Ein Glücksfall“ für das Dillenburger Amtsgericht

JUSTIZ Hajo Neef nach 44 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet / 21 Jahre leitete er die Geschäfts

Dillenburg Nach 44-jähriger Tätigkeit für die hessische Justiz hat sich am Mittwoch Hans-Joachim (Hajo) Neef in den Ruhestand verabschiedet. 21 Jahre lang führte er die Geschäftsstelle des Amtsgerichts in Dillenburg.

