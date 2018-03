Von Siegfried Gerdau

„Eve“ rocken seit 25 Jahren

JUBILÄUM Ein Vierteljahrhundert mehr als nur ein Eve(nt) / Party in der „KulturScheune“

Herborn Der abgekürzte Name „Eve“ steht für Event. Seit 25 Jahren ist die heimische Coverband auf den Bühnen der Region unterwegs. Jubiläum feiert die Gruppe am 3. März (Samstag) ab 19.30 Uhr in der „KulturScheune“ – ganz sicher ein Event.

