„Flo“ und „Buffy“ warten auf Hilfe

Der sieben Jahre alte Cocker-Terrier-Mischling „Flo“ hat zu seinem Geburtstag sein Zuhause verloren. Sein Frauchen kann sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um ihn kümmern und gab ihn deswegen in die Obhut des Tierheims.

Der unkastrierte Rüde soll nett und sehr lieb sein. Er ist verschmust und spielt gerne. Mit Hündinnen kommt er gut aus, mit Rüden je nach Sympathie. Sollten Kinder zu „Flos“ künftiger, hundeerfahrener Familie gehören, sollten diese mindestens zehn Jahre alt sein.

Am Vormittag des 15. Oktobers wurde Katze „Buffy“, wie die Tierheimmitarbeiter sie getauft haben, in der Grundstraße in Niederroßbach gefunden. Der junge Stubentiger war in schlechtem Zustand, konnte nicht aufstehen und hatte offensichtlich Schmerzen in den Hinterbeinen. Zudem war das rechte Hinterbein extrem angeschwollen.

Die Finder brachten die Katze nach Dillenburg ins Tierheim. Dort wird sie nun gepflegt und versorgt.

„Buffy“ ist nicht gekennzeichnet. Die Tierheimmitarbeiter hoffen, dass sie erkannt wird und sich ihr Besitzer meldet.

Die Einrichtung im Dillfeld ist unter Telefon: (0 27 71) 3 22 22 zu erreichen. Wer dort zu Besucher kommen möchte, sollte unbedingt vorher einen Termin vereinbaren, da das Tierheim keine regelmäßigen Öffnungszeiten hat.

Weitere Informationen: www.tierheimdillenburg.de. (kaw)