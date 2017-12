„Fluchtreppe“ ins „Schlumpfloch“

Von Gröj ... äh ... Jörg Weirich

Herporn/Dibbenlurg/ Haegir Können auch Sie es kaum noch erwarten, bis James – „The same procedure as last year“ – wieder über den Tigerkopf stolpert? So wie „Dinner for one“ gehört bei uns in der Redaktion zu Silvester der Rückblick auf Pleiten, Pech und Pannen.

Fast zwölf Monate lang lag sie wieder rechts oben in der Ablage auf dem Schreibtisch: die Sammelmappe, in die alles wandert, was im Laufe des Jahres an bloßen Vertippern, plumpen Formulierungsflapsigkeiten, seltsamen Sprachverrenkungen oder anderen schriftlichen Fehlleistungen so angefallen ist.

Das meiste davon ist direkt beim Bearbeiten der Texte aufgefallen, oder ein Kollege hat es beim Korrekturlesen noch rechtzeitig entdeckt, bevor es in den Druck ging. Manche Stilblüten oder Verschreiber haben es aber auch tatsächlich bis in die fertige Zeitung geschafft. Alle Menschen machen Fehler – nur unsere kann man dummerweise am nächsten Tag noch lesen. Immerhin: Auf unserem Onlineportal www.mittelhessen.de können wir auch nachträglich korrigieren.

Kennen Sie das Geheimnis für ein wirklich langes Leben? Ganz einfach: Lesen Sie Zeitung!

Aber genug der Vorrede: Los jetzt mit der Kuriositätensammlung – und viel Vergnügen bei deren Lektüre!

Starten wir mit der Rubrik „Zahlendreher“. Da ist diesmal nur einer aufgefallen – aber der hat es in sich: Ein Leser antwortete auf ein Fotorätsel: „Auch ich, Jahrgang 1863, habe hier noch Schwimmen gelernt.“ Das Geheimnis eines langen Lebens? Zeitunglesen!

Manchmal sind es ja gar keine Verschreiber, die für Erheiterung sorgen. Manchmal liest man ja etwas, das da in Wirklichkeit gar nicht steht: „Sicher zur Schule in Hessen: kostenlose Blinkis für Erstklässler“ – so war die Mitteilung eines Unternehmens überschrieben, in der es um gespendete Sicherheitsreflektoren für ABC-Schützen ging. Hand aufs Herz? Haben Sie auf Anhieb „Blinkis“ gelesen? Oder ging es Ihnen wie der Kollegin, die angesichts des Schuljahrstarts Mitte August davon ausgegangen war, dass die i-Männchen – in dem Fall eher „i-Mädchen“ – kostenlose Bikinis bekommen hätten?

Apropos Baden – auch wenn man das in einem Regenüberlaufbecken besser nicht tun sollte. Da erfreute uns doch die Straßenbaubehörde „Hessen-Mobil“ zum Bau eines solchen mit folgendem technischen Hinweis: „Die Beckendimensionierung basiert auf einem Bemessungsregen von 10-jähriger Wiederkehrwahrscheinlichkeit.“ Hm ... Lassen Sie dieses Verwaltungsdeutsch einfach mal einen Moment lang auf sich wirken. Erst dann kann man sich der Frage nähern: Was ist ein Bemessungsregen? Und wie unterscheidet der sich wohl von Nieselregen? Kann mich ein handelsüblicher Regenschirm dabei trocken halten? Oder brauche ich in diesem Fall am Ende gar einen Bemessungsregenschirm?

Ein Beamter war es auch, der folgenden Unfallbericht verfasste: „Ein Auto fuhr gegen zwei am Gehwegrand aufgestellte Metallbegrenzungspfosten und verbot sie nachhaltig.“ Einerseits frage ich mich, wie Pfosten wohl dazu in der Lage sein könnten, Metall zu begrenzen. Andererseits bin ich geneigt, das Auto in seinem Drang zu unterstützen, solche Pfosten als ständigen Quell von Unfällen kurzerhand zu verbieten.

Den falschen Buchstaben verwenden? Ja, das ist schnell geschehen. Und schon ändert sich der Sinn eines Wortes radikal: Da hört, nein, da trifft man bei einem Konzert plötzlich „volkstümliche Waisen“, ein schön gestalteter Brunnen ist eine, nein, er hat „Augenweite“, und eine Künstlerin gibt auf ihren Bildern das Leben nicht etwa so wieder, wie sie es sieht, sondern sie hat einen krankhaften Drang, es tun zu müssen, nämlich „aus weiblicher Sucht“.

Übrigens: Beim Verfassen von Texten kann es durchaus hilfreich sein, wenn man die Wörter tatsächlich einfach in der richtigen Reihenfolge schreibt. Anderenfalls kann so etwas dabei herauskommen: „Der ist Mai gekommen ...“ So stand es tatsächlich in 42-Punkt-Größe in einer Überschrift in der Zeitung und hat bei manchem Leser wahlweise Erheiterung oder Ärger ausgelöst – uns war es jedenfalls im Nachhinein echt peinlich ...

Gefreut habe ich mich dagegen darüber, dass es einer heimischen Gruppierung gelungen war, für eine mehrtägige Tour ein seriöses Unternehmen zu engagieren, wie sie uns wissen ließ: „Für die Anreise hat der (...)verein Herborn einen Reisebus organisiert, der die Teilnehmer auch wieder zurück nach Herborn bringt.“ Glück gehabt. Diesmal mussten die Ausflügler also nicht selbst zusehen, wie sie wieder heimkommen ...

Eine Formulierung noch einmal kurz zu überdenken, bevor man sie in einem Text stehen lässt, ist ebenfalls nicht die schlechteste Idee. So gab eine Presseagentur eine Passage aus einer Rede des hessischen SPD-Vorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel sicher nicht zu dessen Freude wie folgt wieder: „Die Verantwortung liege aber nicht nur bei den Politikern, sondern auch bei den Menschen.“ Ein Schelm, wer jetzt Böses dabei denkt.

Nicht gut ginge es den „Schäfchen“ dieses „Hirten“ sicherlich, würde der folgende Satz in der Vorstellung eines neuen Pfarrers für eine heimische Gemeinde der Realität entsprechen und nicht nur eine unvollständige Formulierung sein: „Während meines Vikariats habe ich Speziallausbildungen für Mediation, Mobbing, (...) absolviert.“

Stichwort „Glaube“. Die Nacherzählung eines Treffens zum Reformationsjubiläum warf Fragen auf: „Die Teilnehmer schlüpften zum Thema ,Gnade bei Luther’ in die historischen Rollen Luthers, seines Gürtels sowie eines ...“ Ähm. Wie fühlt ein Gürtel? Wie stellt man einen dar? Und welche historische Rolle spielte bei der Reformation eigentlich Luthers Gürtel?

Warum war der Biologe aus dem Fernsehen eigentlich noch nie in einer Bergshow zu Gast?

Vielleicht eine absurde? So wie es für viele Menschen als völlig absurd erscheint, wenn sich andere einer Diät unterziehen? Dieser Meinung muss auch der Verfasser gewesen sein, der – vielleicht als freudscher Vertipper – das schöne Wort „Absurdiäten“ schrieb.

Es ist wie in einem alten Sketch von „Badesalz“: Das „t“ fehlt. Schließlich heißt es ja auch „Lichterkette“ – und nicht etwa „Licher-Kette“.

Ein Buchstabe fehlte auch in einer – ebenfalls gedruckt erschienenen – Überschrift: „Zischen Frühling und Frost“. Gut, hätte der Autor wenigstens ein Fragezeichen dahinter gesetzt, so hätte man antworten können: „Nicht dass ich wüsste ...“

Mäuschen hätte ich gerne gespielt bei einer tierischen Begegnung, die ein Polizeisprecher in die täglichen Meldungen getippt hatte: „Daraufhin beschimpfte der Unbekannte den Haigerer und dessen Hund. Der wiederum wollte sich das nicht gefallen lassen und stellte den Sportler zur Rede.“ Wie wird er das getan haben? Mit einem beherzten „Wuff! Wau!“, vermute ich.

Die Wiedergabe der folgenden, hier anonymisierten Formulierung erfolgt dagegen kommentarlos: „ ... ist auf Wunsch auch nach telefonischer Anmeldung unter www.DOMAINNAME.de und info(at)DOMAINNAME.de möglich.“

Wunderbare Lacher können entstehen, wenn in einem Wort ein „falscher“ Buchstabe auftaucht und man das so entstandene Wort einfach mal wörtlich nimmt. Etwa dann, wenn ein Polizeisprecher schreibt: „ ... was mit Geldstrafe oder Freiheitsstraße ... “ (führt die vom Knast weg?), oder im Artikel zum Ehejubiläum steht: „Das Paar hat zwei Töchter und vier Engel ... “ (und einen Christbaum mit vier Spitzen?) oder man in einem Text über eine Ausstellung liest: „ ... Lebenskäufe der Haigerseelbacher ... “ (ging es da um Sklaverei oder um Ablasshandel?).

Gut, dass es bereits Mitte Juli war, als folgende Formulierung auftauchte. Zehn Wochen früher wäre uns das Fehlen eines „n“ ganz sicher durchgeflutscht: „Es war ein Fest der Musik und ein Maifest für den Erhalt des Landgestüts ...“

Die nächsten vier Vertipper werfen wieder Fragen auf: Wenn der Forscher, Biologe und Autor Dr. Sebastian Lotzkat schon, wie es in einem Interview mit ihm stand, in „Talshows“ aufgetreten ist, warum war er dann noch nie auch einmal in einer Bergshow zu Gast?

Wenn ein heimischer Lions-Club, so wie es in einem kostenlos an alle Haushalte einer heimischen Stadt verteilten Druckwerk erschienen ist, nicht nur Kaffee, sondern auch „frische Waffen“ anbot, warum hat die Polizei dann nicht umgehend gegen ihn ermittelt?

Wenn im Siegbachtal ein ehrenamtlich engagierter Mann in seinem Verein „auch künftig dem Vorstrand mit Rat und Tat zur Seite stehen“ will, macht er das dann im Naturerlebnisbad in Eisemroth? Gibt es da überhaupt Dünen vor dem Strand? Können auch Blauwale, Seeigel und Meeresschildkröten im Lahn-Dill-Kreis auf ein Obdach hoffen, wenn es dort außer Schulen und Gewerbegebieten auch „Krakenhäuser“ gibt, wie in einem kostenlosen Gemeindeblättchen im Dillgebiet zu lesen war?

Und wie unflätig muss man sich wohl ausdrücken können, bevor man die „Fluchtreppe“ benutzen darf, die der Autor dieser Zeilen hier an der Diesterwegschule ausfindig gemacht zu haben glaubte?

Über Antworten auf diese und andere Fragen – beispielsweise über Ihre finanzielle Lage – denken Sie am besten nicht mit leerem Magen nach. Genießen Sie zuvor lieber eine warme „Erbensuppe“. Und am besten machen Sie das auch nicht in aller Öffentlichkeit. Nutzen Sie dafür (und das ist mein persönlicher Lieblingsverschreiber 2017) lieber das „Schlumpfloch“, das eine meiner Kolleginnen im Nanzenbachtal aufgetan hat.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen ruten Gutsch – und bleiben Sie uns auch im jeuen Nahr wegogen.