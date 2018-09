Von Katrin Weber

„Frisch gestärkt wieder ins Spiel“

Verwaltung Hans-Werner Bender zum zweiten Mal als Bürgermeister ins Amt eingeführt

SINN Für Hans-Werner Bender (parteilos) beginnt am Montag, 1. Oktober, die zweite Amtszeit als Bürgermeister der Gemeinde Sinn. Im Rathaus ist er am Dienstag vor gut 60 Bürgern und Gemeindevertretern erneut in das Amt eingeführt worden.

