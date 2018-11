Von Katrin Weber

„Fürs Ehrenamt erwärmen“

Engagement Nachbarschaftshilfe und Freiwilligenbüro für Sinn aufbauen

SINN Das jüngste Ehrenamtsprojekt in Sinn soll Fahrt aufnehmen: Beim Barbaramarkt am Samstag, 1. Dezember, wollen Adriana Lemke, Erwin Rauscher und Hermann Beinroth für ein Freiwilligenbüro und den Aufbau von Nachbarschaftshilfen in Fleisbach und Sinn werben.

