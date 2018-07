Von Jörg Weirich

„Gute Chancen für Bürgerbus“

Mobilität Sinn bewirbt sich für Landesprogramm / Bender: „Positive Signale erhalten“

Sinn Was beispielsweise im benachbarten Mittenaar und auch in den Dörfern rund um den Aartalsee schon länger vorhanden ist und funktioniert, dass soll es nun möglichst bald auch in Sinn geben: Die Gemeinde möchte einen Bürgerbus.

