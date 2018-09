Von Christoph Weber

„HIM“ präsentiert neue Ergebnisse

Grundwasserbelastung Bohrungen im Umfeld der ehemaligen Firma Kreck Edelstahl

Haiger-Weidelbach Lösungsmittel aus den 1960er Jahren belasten heute noch das Weidelbacher Grundwasser. Über den aktuellen Stand will die Entsorgungsfirma Hessische Industrie-Müll (HIM) am Montag, 24. September, im Dorfgemeinschaftshaus informieren.

