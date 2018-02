„Habe nicht zur Jagd geblasen“

„Ich werde beschimpft und persönlich beleidigt“, sagt der Rathauschef. Das Telefon stehe nicht still. Er kann sich vor Interviewanfragen von überregionalen Medien kaum retten.

Der Shitstorm brach über Thomas herein, als diese Zeitung unter der Überschrift „Bürgermeister bläst zur Jagd“ über die Hirsche und die von ihnen aus Sicht der Gemeinde ausgehenden Gefahren berichteten. „Er will nun prüfen lassen, ob der Kreis eine Abschussgenehmigung in der Ortslage erteilt“, hieß es in unserem Artikel völlig korrekt. „Ich habe aber keinen Antrag auf Abschuss der Tiere gestellt und zu keiner Zeit zu einer Jagd aufgerufen“, sagte Thomas am Donnerstag im Gespräch mit der Redaktion.

Grund für seine Anfrage bei der Jagdbehörde seien zunehmende massive Beschwerden aus der Bevölkerung wegen Sachbeschädigungen, Verkehrsgefährdungen und Ängsten vor Begegnungen mit den ausgewachsenen Tieren gewesen. „Es gab deutliche Ansprachen von Betroffenen an mich, etwas zu unternehmen“, sagt Thomas.

Die Beschwerdeführer hätten zu recht Angst davor, dass die Hirsche bei ihren Spaziergängen in den Wohngebieten beziehungsweise im öffentlichen Verkehrsraum erschreckt würden und Verletzungen, Verkehrsunfälle oder Schlimmeres die Folge seien.

Anfrage bei der Jagdbehörde gestellt

„Daher habe ich mich mit der Jagdbehörde in Verbindung gesetzt und angefragt, was aus dortiger fachlicher Sicht möglich und zulässig ist.“ Dabei habe er auch nach den eventuellen Voraussetzungen für einen Abschuss der Tiere gefragt.

Genau das wird nun vom Lahn Dill-Kreis geprüft. Verwaltungsdirektor Reinhard Strack-Schmalor hatte auf Anfrage der Redaktion bereits festgestellt, dass eine solche Genehmigung an hohe Anforderungen geknüpft sei. Sie könne höchstens das letzte Mittel sein, wenn alle anderen Maßnahmen keinen Erfolg hätten.

Um eine Entscheidung seitens des Kreises herbeiführen zu können, muss die Gemeinde noch einige Hausaufgaben machen. Sie soll beispielsweise Erkenntnisse zu den Einständen der Wildtiere sammeln und in Erfahrung bringen, wo sich die Hirsche überwiegend aufhalten. Eine zentrale Frage ist auch, was die Kommune als zuständige Ordnungsbehörde bereits unternommen hat, um die Hirsche zu vergrämen.

Aber auch Vergrämungsmaßnahmen sind nicht unproblematisch, wenn sie womöglich zu Panikreaktionen der Tiere führen. (hk)