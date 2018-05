„Haiger blüht“ zum fünften Mal

Natur Der Tisch wird am Fahler und bei Klingspor für Insekten reichlich gedeckt

Haiger Zum fünften Mal lässt der Haigerer Imkerverein rund 1000 Quadratmeter in der Haigerer Kernstadt erblühen. Die Aktion startet am Samstag, 5. Mai, um 10 Uhr am Rande der Landesstraße im Haigerer Wohngebiet Fahler.

