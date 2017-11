Von Christoph Weber

„Hier reden wir über Millionen“

Politik Viele Fragen zur „Stadthalle 2.0“ – Bauamtsleiter André Münker stellt Planung vor

Haiger Dass die Haigerer „gute Stube“ ihre besten Tage hinter sich hat, ist unstrittig. Wie die „Stadthalle 2.0“ aussehen kann und was an Kosten auf die Stadt zukommen könnte, hat Bauamtsleiter André Münker den Parlamentariern am Mittwoch vorgestellt.

