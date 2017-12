„IC-Linie darf Angebot für Pendler nicht schmälern“

Von Jörgen Linker

Die Deutsche Bahn plant ab 2019 eine neue Intercity (IC)-Verbindung zwischen Münster und Frankfurt. Der IC soll zwar nicht in Siegen und Gießen, aber dafür im Siegener Vorort Weidenau, in Dillenburg und Wetzlar halten. Damit wäre der Lahn-Dill-Kreis an die Fernzüge angebunden. Allerdings gab es auch Stimmen, dass bis zu sieben Regionalexpresszüge zwischen Frankfurt und Wetzlar wegfallen könnten. Und dass für Pendler beispielsweise von Dillenburg nach Frankfurt eine Jahreskarte um 500 Euro teurer werden könnte, wenn sie künftig auf die IC-Verbindung angewiesen wären.

Die Vierer-Koalition im Kreistag (SPD, FWG, Grüne und FDP) hat deshalb im Kreistag einen Antrag gestellt. Darin betonen die Politiker die Bedeutung des regionalen Zugverkehrs für die Pendler ins Rhein-Main-Gebiet sowie zwischen Gießen und dem Lahn-Dill-Kreis. Und sie forderten, dass die IC-Linie die von Pendlern genutzten Verbindungen nicht beeinträchtigen dürfe – und zwar in puncto Fahrzeiten, Zugfrequenzen, Preisen sowie Zustiegsmöglichkeiten in kleineren Orten. Dem stimmte der Kreistag bei vier Enthaltungen der AfD zu.

„Bessere Anbindung an den Fernverkehr“

SPD-Fraktionsvorsitzender David Rauber sagte: „Natürlich wollen wir eine bessere Fernverkehrsanbindung. Aber das Angebot für Pendler darf dadurch nicht geschmälert werden.“ Und CDU-Kreistagsabgeordneter Eberhard Horne: Der ab 2019 geplanten IC-Verbindung könne man nur zustimmen, wenn Fahrzeiten, Taktung und Haltestellen der regionalen Verbindungen erhalten blieben. Denn: Müssten Pendler den IC nutzen, würde das für sie teurer.