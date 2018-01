„Ich kann auch mal hungern“

Von Anja Mäde

DILLENBURG Was bedeutet es, in einem reichen Land arm zu sein? 776 Menschen versorgt die Tafel in Dillenburg jeweils einmal in der Woche mit Lebensmitteln. Rentner, Alleinerziehende, geflüchtete Menschen. Bei vielen wäre der Kühlschrank sonst leer.

Beim Ausgabenachmittag in den an das Stadthaus am Bahnhof angeschlossenen Tafelräumen, die der DRK-Kreisverband Dillenburg dort betreibt, warten sie auf die Austeilung der Lebensmittel. Um es vorwegzunehmen: Menschen, die sich in der sozialen Hängematte ausruhen, stehen dort nicht an. Vielmehr solche, die versuchen, aus wenig das Beste zu machen.

„Wir sind keine Schnorrer und Schmarotzer, wie das viele Fernsehdokus den Menschen weismachen wollen“, sagt eine 56-jährige Frau. Sie ist verheiratet, hat einen Sohn und einen Miniaushilfsjob. Dass sie arm ist, sieht man ihr nicht an. „Die Rente meines Mannes reicht nicht, wir sind auf Grundsicherung angewiesen“, erzählt sie. Wie die anderen Tafelkunden möchte auch sie ihren Namen nicht nennen.

Sie nimmt die grüne Plastikstiege entgegen, die die Ehrenamtlichen befüllt haben. Darin ist für die Erwachsenen viel Gemüse, für Kinder gibt es eher Obst. Brot können sich die Tafelkunden aus einem großen Regal aussuchen. Auch haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Konserven finden sich in den Stiegen.

„Zuhause gucke ich, was ich damit kochen kann. Manches ist neu, wie Süßkartoffeln. Da probiere ich dann aus“, sagt die 56-Jährige. „Auch mit wenig Geld wird bei uns vernünftig gekocht. Dass arme Leute nur Nudeln mit Ketchup essen, das kenne auch ich nur aus dem Fernsehen“, erzählt sie. Das ist ihr wichtig. Sie möchte nicht abgestempelt werden.

Von 800 Euro Rente, berichtet eine 68 Jahre alte Rentnerin, blieben ihr 180 zum Leben, wenn Miete und laufende Kosten gezahlt seine. Seit zwei Jahren kommt sie jede Woche zur Tafel: „Ich kann nicht viel kaufen, Fleisch nur ganz selten.“ Ihre Lebensfreude hat sie sich trotzdem bewahrt. Sie mustert die erhaltenen Lebensmittel. „Das wird eine prima Gemüsesuppe geben“, sagt sie.

„Von den Geschichten und Schicksalen der Menschen bekommen wir nicht sehr viel mit“, sagen die Ehrenamtlichen. „Wir wissen aber bei vielen, was sie gerne essen.“ Dass Rücksicht genommen wird, wenn jemand gar kein Fleisch oder kein Schweinefleisch isst, ist selbstverständlich.

Vor der Ausgabe müssen die Kunden ihre Berechtigungskarte vorzeigen. Außerdem müssen beim Einkauf 2 Euro gezahlt werden. Dem ein oder anderen ist anzusehen, wie unangenehm es ihm ist, dort stehen zu müssen. Aber auch die anderen gibt es natürlich, die mit möglichst gut gefüllter Tasche die Ausgabestelle wieder verlassen möchten.

Viele senken aber eher bescheiden den Blick, bedanken sich für das Erhaltene. Wie schnell kann man selbst in eine Situation geraten, in der man plötzlich auf diese Hilfe angewiesen ist, weil das Geld fürs Essen nicht reicht? Das geht ganz schnell, sagt eine 63-Jährige und erzählt ihre Geschichte. „Nach der Scheidung hat das Geld vorne und hinten nicht mehr gereicht“, sagt sie. Sie sei arbeitslos und ohne Chance auf Vermittlung. „Wenn man ein anderes Leben gewohnt ist, ist das hier schon erst einmal schwer. Ohne die Tafel müsste ich mich noch mehr einschränken, da wäre der Kühlschrank schnell ganz leer“, sagt sie. Gelassen und als sei das selbstverständlich ergänzt sie: „Ich kann auch mal hungern.“

In Niederscheld lebt die junge Afghanin, die als nächste an der Reihe ist. Sie und ihr Mann haben drei Kinder. Die Familie ist froh in Deutschland bleiben zu dürfen, den eigenen Kindern eine Perspektive bieten zu können. Ihr Mann hofft, dass er bald selbst genug verdient, um nicht auf die Tafel angewiesen zu sein.

Bei Kälte und Nässe mit dem Rad zur Tafel, weil das Geld für eine Fahrkarte nicht reicht

Ganz anders ein 28 Jahre alter Syrer, auch er ein anerkannter Flüchtling. Er betrachtet die DRK-Tafel als selbstverständlich. Sortiert vieles aus seiner Kiste wieder aus, tauscht mit anderen, ist wählerisch.

Ein älterer Herr dagegen möchte nicht von seinen Erfahrungen berichten. Er spricht mit niemandem, steht einfach nur still an. Ein 50 Jahre alter Frührentner erzählt dagegen, wie es ihm ergeht. Seit neun Jahren ist er erwerbsunfähig. „Zum Leben habe ich 320 Euro, für mich und meinen Hund.“ Zur Tafel ist er bei Kälte und Nässe mit dem Fahrrad gekommen. „Der Zug von Niederscheld hierher kostet 3,15 Euro. Das Geld habe ich nicht.“ Und: „Ohne Tafel könnte ich meinen Lebensunterhalt nicht bestreiten. Heute ist Blumenkohl dabei, den esse ich besonders gerne.“ Bereitwillig erzählt er aus seinem Leben. „Anfangs war da eine Hemmschwelle, zur Tafel zu gehen“, sagt er, aber „das ist irgendwann egal geworden, weil es einfach nicht mehr anders geht. Hauptsache der Bauch ist voll.“

Viele der Tafelkunden kennen sich untereinander, unterhalten sich, wie in einem normalen Geschäft eben auch. „Heute gibt es Kräppel, wie schön, da freue ich mich“, sagt ein Mann.

Eine weitere Kundin ist vor allem eines: dankbar. „Von meiner Witwenrente bleiben 200 bis 250 Euro zum Leben. Nach dem Tod meines Mannes habe ich einfach keine Arbeit mehr gefunden.“ Obst und Süßes oder Kuchen, das ist für sie was ganz Besonders, erzählt sie. „Man muss bescheiden sein“, das ist ihre Grundeinstellung. Sie spricht leise: „Saft. Das ist toll. Der kostet im Supermarkt 1,49 Euro. Das ist das für mich einfach zu teuer.“ Sie begutachtet ihren Warenkorb. Salat, Paprika, Aubergine, Nudeln und Reis, etwas Käse unter anderem. „Das reicht jetzt gut eine Woche. Ich koche gerne, aber auch nicht jeden Tag. Ich muss auch auf den Strom achten, den der Herd verbraucht.“ Eine Nachbarin, ergänzt sie, komme nicht mehr her: „Das war ihr einfach zu peinlich.“

Ein junge Frau stöbert in Büchern, die zum Mitnehmen auf der Fensterbank stehen und findest eines, das sie für ihren sechs Jahre alten Sohn, der nächstes Jahr in die Schule kommt, haben möchte. Sie hat Glück gehabt. Sie ist eine der 766 Personen (davon 291 Kinder), die von der Tafel unterstützt werden. 2006, beim Start, waren es noch 142 Personen. Mittlerweile, berichtet Ute Müller, die beim DRK für die Planung und Organisation der Tafel zuständig ist, gebe es eine Warteliste mit etwa 500 Menschen. Der Grund für den enormen Anstieg, sagt sie, liege unter anderem in der hohen Zahl der geflüchteten Menschen, die Unterstützung brauchen. „Wir erreichen allerdings nur etwa zehn Prozent derer, die eigentlich einen Anspruch hätten“, kommentiert Müller die zunehmende Zahl armer Menschen.

INFO: DIE DILLENBURGER TAFEL

Die Dillenburger Tafel des DRK Kreisverband Dillkreis im Dillenburger Stadthaus wurde 2006 gegründet und hat damals 72 Haushalte mit 142 Personen versorgt. Jetzt sind es 330 Haushalte und 766 Personen.

Anspruchsberechtigt sind Bezieher von Arbeitslosengeld II, Grundsicherung, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, einer kleinen Rente oder geringem Einkommen. Die Lebensmittelspenden kommen von rund 30 Supermärkten, Bäckereien, Metzgereien und Lebensmittelproduzenten aus dem nördlichen Kreisgebiet sowie aus Überproduktion (Verteilung über das Tafel-Logistikzentrum in Wetzlar) und aus Spendenaktionen.

Von den Nutzern beziehen 55 Prozent Arbeitslosengeld II (Hartz IV), 15 Prozent sind auf Grundsicherung angewiesen, 21 Prozent erhalten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und 9 Prozent haben beispielsweise ein sehr geringes Einkommen oder Rente.

Das Versorgungsgebiet umfasst alle Städte und Gemeinden des nördlichen Lahn-Dill-Kreises. Für den „Einkauf“ im Tafel-Laden ist eine Berechtigungskarte erforderlich. Sie ist ein Jahr gültig und wird durch das DRK überprüft.

Es gibt fünf Ausgabetage pro Woche (Dienstag bis Samstag) mit jeweils rund 150 Abholern. Wöchentlich gibt es einen Abholtermin je Nutzer/Familie. Der Grundbeitrag je Abholung beträgt 2 Euro, dazu kommt 1 Euro für jede weitere erwachsene Person. (am)