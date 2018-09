Von Christian Hoge

„Immer weniger Land für Bauern“

ARBEIT Erdbacher Ortslandwirt bewirtschaftet Flächen, auf denen er kein Vieh halten darf

BREITSCHEID-ERDBACH So wie der Schreiner eine Säge braucht, benötigt der Musiker das Instrument. Ewald Moos ist Landwirt – und auf Land angewiesen. „Aber es wird immer weniger“, sagt der Erdbacher. Das Problem: Es gibt Flächen, die er nicht so bewirtschaften darf, wie er will.

