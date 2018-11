„Jens Trocha war einer von uns, einer, den wir gemocht haben“, sagte Parlamentspräsident Jörg Michael Müller über Herborns Ersten Stadtrat, der am 10. Oktober im Alter von 54 Jahren während eines Urlaubs auf Mallorca völlig überraschend gestorben war. „Er hatte seine eigene Art, er hatte ein Lachen, das ihn und uns bei allem begleitet hat“, sagte der Christdemokrat. „Er hatte auch den Schalk, aber er hatte auch Ernsthaftigkeit und großes Interesse an dieser Stadt. Er war nicht alt in dem Sinne, als er starb, und deswegen hat es uns umso mehr erschüttert. Das macht uns alle unendlich traurig. Und das hat man auch bei der Trauerfeier gesehen, dass das ganz viele Menschen in unserer Stadt ebenso gesehen haben und so fühlen.“

Trochas Stuhl in der Magistratsreihe blieb am Donnerstagabend leer. Zum stillen Gedenken an ihn lag an seinem Platz ein Trauergebinde mit einer weißen Rose. (jöw/Foto: Weirich)