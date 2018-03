„Kinder sind viel ehrlicher“

Herr Oschmann, in Ihrer mittlerweile zehnten Show, „Schönen Gruß, ich komm zu Fuß“, präsentieren Sie das Beste aus 25 Jahren Bühnenerfahrung. Können Sie ein paar Ihrer persönlichen Höhepunkte aus dieser Zeit preisgeben?

Ingo Oschmann: Die Show ist eine Mischung aus meinen persönlichen Lieblingsnummern. Dazu gehört auf jeden Fall meine berühmte Fesselnummer. Da ich aber auch Abwechslung liebe, gibt es auch Darbietungen, die komplett neu sind.

Wie hat sich der Humor in dieser Zeit verändert?

Oschmann: Mein Humor hat sich nicht verändert. Ich mag Gags, die nicht böse, aber gut sind. Bei mir wird niemand vorgeführt. Ich biete einen gemeinsamen Abend, bei dem Künstler und Publikum zusammen sehr viel Spaß haben.

Sie sind in diesem Jahr gleich mit vier Programmen auf Tour. Kommt man da nicht schnell durcheinander?

Oschmann: Nein. Jedes Programm von mir hat einen eigenen Stil und ist komplett anders. Da würden die jeweiligen Nummern aus den anderen Programmen gar nicht passen.

Sie kommen bereits zum fünften Mal mit einem Soloprogramm nach Herborn in die „KulturScheune“. Gefällt Ihnen das Herborner Publikum? Wie war die Atmosphäre bisher?

Oschmann: Die „KuSch“ ist ein toller Spielort mit tollen Menschen. Vor und hinter der Bühne. Es ist immer ein wenig, wie nach Hause kommen. Ich liebe es, dort zu spielen, und freue mich schon riesig.

Welche Rolle spielt das Publikum bei Ihren Liveauftritten?

Oschmann: Ich versuche jeden Abend, das Publikum mit einzubinden. So entstehen besondere, nicht wiederholbare Abende. Jeder Gast soll nach der Show glücklich und zufrieden sein.

Haben Sie schon mal schlechte Erfahrungen gemacht?

Oschmann: Nein.

Sie sind Comedian, Zauberkünstler, Autor, Moderator und Schauspieler. Gibt es dabei eine Rolle, in der Sie sich am liebsten sehen?

Oschmann: Ich mag jede Facette meiner Tätigkeit, sonst würde ich nicht auf diese Weise meine Brötchen verdienen. Das ist das Schöne an meinem Beruf. Ich kann selbst entscheiden, was ich mache und was nicht.

Über die Zauberei sind Sie auf die Bühne gekommen, auch heute machen Sie noch Zaubershows für Kinder. Man könnte denken, dass es einfacher ist, ein Kind für sich zu begeistern als einen Erwachsenen. Stimmt das?

Oschmann: Nein. Kinder sind viel ehrlicher als Ewww.kusch-herborn.derwachsene. Wenn ihnen etwas nicht gefällt, dann sagen sie das lautstark. Wenn du vor Kindern bestehen kannst, kannst du auch vor Erwachsenen auftreten. Umgekehrt nicht.

Was erwartet die Zuschauer am 15. März?

Oschmann: Jede Menge Spaß und Lacher – mit mir in höchsteigener Person!

Zur Person: Ingo Oschmann

Ingo Oschmann wurde 1969 in Bielefeld geboren, ist als Comedian, Zauberkünstler, Autor, Moderator und Schauspieler tätig und durch seine Liveprogramme, Bücher und Auftritte in deutschsprachigen Comedy-Formaten im TV einem breiten Publikum bekannt. Zwischen seinen Darbietungen geht er los und entdeckt durch Geocaching die Welt. 2018 tourt er mit vier Soloprogrammen durch Deutschland: „Wort, Satz und Sieg!“, „Wunderbar – Es ist ja so!“, „Hand drauf!“ und das Jubiläumsprogramm „Schönen Gruß, ich komm zu Fuß“.(isa)

