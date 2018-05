„Made“ lädt zum Bummeln ein

Unterhaltung Eschenburger Frühjahrsmarkt lockt nach Eibelshausen

Eschenburg-Eibelshausen Der Eschenburger Frühjahrsmarkt hat am Sonntag viele Besucher nach Eibelshausen gelockt. Am Montag lockt die „Made“ noch einmal in den Eschenburger Ortsteil.

Copyright © mittelhessen.de 2018