Von Helmut Blecher

„Mordsspaß“ mit „Mordsfrauen“

Theater Fünf „Dellerlecker“-Frauen hinter Gitterstäben in der Abteilung für harte Fälle

Haiger Für einen „Mordsspaß“ haben am Sonntagabend fünf „Dellerlecker“-Frauen beim Theaterstück „Mordsfrauen“ gesorgt. Wem die Aufführung in der Haigerer Stadthalle entgangen ist, der kann am Samstag oder Sonntag (17./18. November) zusehen.

