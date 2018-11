Von Katrin Weber

„Öfter mal Danke sagen“

VORTRAG Tim Niedernolte spricht beim „Sparkassen-Forum“ über Wertschätzung

HERBORN Haben wir Wertschätzung verlernt? Wie geht Wertschätzung, und wo fängt sie an? Tim Niedernolte zeigt in seinem Buch „Wunderwaffe Wertschätzung – Vom großen Glück einer einfachen Lebenshaltung“, was Wertschätzung sein kann.

