„Open Air am Hang“in Hirzenhain

DJ Volker Strömmer möchte für gute Stimmung sorgen. Er spielt am Samstag die Songs, die sich die Gäste wünschen. (Foto: privat)

DJ Volker Strömmer möchte für gute Stimmung sorgen. Er spielt am Samstag die Songs, die sich die Gäste wünschen. (Foto: privat)

Eschenburg-Hirzenhain Der Segelfliegerclub Hirzenhain veranstaltet am 4. August (Samstag) ein „Open Air am Hang“. Los geht es auf der Freifläche hinter der Hirzenhainer Segelflughalle am Eiershäuser Hang um 20 Uhr.