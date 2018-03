„Riesiger Spaß“ und „Riesenchance“

Hessentag „Daumen hoch“ aus der Haigerer Bevölkerung / Lokale Politik fordert Bürgerbeteiligung

Haiger Der Zuschlag für den Hessentag 2022 in Haiger ist bei den Bürgern überwiegend positiv aufgenommen worden. In Facebook heißt es fast immer: „Daumen hoch!“ Auch die Haigerer Politiker, die mit bei der Vergabe in Wiesbaden waren, freuen sich auf das Landesfest.

Copyright © mittelhessen.de 2018