„Theodor ist ein kleiner Streber!“

Ein Jagdpächter aus der Nähe von Hanau hatte das Rehkitz schutzlos an einem Baum liegend gefunden. Doch damit nicht genug: Ein Fuchs schlich sich an das kleine Reh heran. Der Pächter verscheuchte ihn und wartete über zwei Stunden auf die Mutter des Kleinen. Doch als die Ricke nicht zurück kam und der Fuchs sich erneut näherte, beschloss er, das Kitz mitzunehmen.

Anfangs wollte „Theodor“ nicht aus der Flasche trinken, weil ihm der Sauger nicht gefiel

Angelika und Werner Schmäing kümmern sich nun um den Rehnachwuchs, den sie „Theodor“ getauft haben. Auf den Namen stieß Angelika Schmäing zufällig bei einer Suche im Internet. Er bedeutet „Geschenk Gottes“.

In der freien Natur hätte der Kleine wohl nicht überlebt. „Wenn es draußen noch feucht ist, es Nachtfrost gibt und die Vegetation noch keine Deckung bietet, sind die Überlebenschancen gering“, sagt Werner Schmäing. Deshalb werden die Rehkitze in der Natur normalerweise auch erst im Mai oder Juni geboren. „Theodor“ kam also sieben bis acht Wochen zu früh. „Wir haben mit mehreren Jagdpächtern darüber gesprochen. So etwas hatte noch keiner gesehen“, erzählt Werner Schmäing: „Manche wollten sogar Fotos sehen, als Beweis, dass wir ihnen kein Quatsch erzählen.“

Bei seiner Rettung war das Kitz erst wenige Tage alt und wog nur etwa 1750 Gramm. Werner Schmäing fütterte das kleine Reh zuerst mit so genannter „Biestmilch“, einer Erstmilch, um das Immunsystem von „Theodor“ zu stärken. Die Milch bekommen die Schmäings von einem Ziegenbauern aus Eisemroth. Die Ziegenmilch ist der des Rehs sehr ähnlich.

Doch zuerst wollte „Theodor“ gar nicht trinken, der Sauger auf der Flasche gefiel ihm nicht. „Gerade Rehe sind dabei sehr wählerisch“, weiß Werner Schmäing. Am Ende glückte das Experiment, aus einem Fingerling einen Sauger zu basteln. Den nimmt „Theodor“ bestens an.

Noch etwa ein halbes Jahr werden die Schmäings das junge Reh mit Milch füttern

Mittlerweile wiegt er 2500 Gramm und liebt es, bei Sonnenschein durch den Garten zu tollen. „Theodor ist ein richtiger Streber, es klappt inzwischen alles perfekt bei ihm“, freut sich Werner Schmäing, der in den letzten Jahren schon viele verletzte oder verwaiste Rehkitze aufgezogen hat. „Theodor“ knabbert auch schon mit Vergnügen an den ersten grünen Halmen. Dennoch wird er noch etwa ein halbes Jahr auch mit Milch gefüttert. Danach soll er wieder ausgewildert werden.

Übrigens: Wer in der freien Natur ein kleines Rehkitz findet, sollte es auf keinen Fall einfach mitnehmen, warnt Werner Schmäing. „Wenn es nicht verletzt ist, sollte man es einfach liegen lassen oder jemanden anrufen, der sich auskennt.“