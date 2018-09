„Tierisch neue Arbeiten“ im Atelier bestaunen

Kunst Anne Freischlad zeigt ihre jüngsten Werke in Dillenburg

DILLENBURG Anne Freischlad lädt in ihr„offenes Atelier“ ein. Die Dillenburgerin zeigt am 7. und am 8. September in der Oranienstraße in Dillenburg „Tierisch neue Arbeiten“, zumeist großformatige Acrylbilder.

