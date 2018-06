„UnArt“ eröffnet Freiluft-Sause

Am 11. Juli 2008 startete die neue Konzertreihe mit dem Auftritt der Siegener Band „Beat Radicals“ um Frontmann Peter Seel. Schon beim Auftakt an jenem Freitag zeigte das Haigerer Publikum Standfestigkeit. Zwar zogen dunkle Wolken über Haiger, doch dies hielt zahlreiche Besucher nicht davon ab, den Marktplatz zu füllen. Auch bei den zahlreichen Konzernten danach spielte das Wetter nicht immer mit. Doch nur ganz selten fand nur eine überschaubare Menge an Musikfans den Weg auf den Haigerer Marktplatz. Im vergangenen Jahr etwa wurde der geplante Auftritt von „On Line“ „wegen der zurzeit geltenden Starkregenwarnungen“ ans Ende der Serie verschoben. Oft war die geschätzte Zahl der Besucher im vierstelligen Bereich. Speziell „Hörgerät“ lockte Massen auf den Haigerer Marktplatz.

Das Konzept lebt im Prinzip von freiem Eintritt, bei dem durstige Gäste lediglich einmalig einen Becher kaufen müssen, der zuletzt drei Euro kostete. Mit diesem Geld und den Einnahmen von Getränken werden die Kosten gedeckt.

Nachdem die Stadt Haiger, damals noch unter Kulturamtsleiter Karl-Heinz Brand, zunächst mit der Siegener „JoKo Promotion“ zusammenarbeitete, ist nach einer Ausschreibung seit 2013 die ebenfalls in Siegen beheimatete Eventagentur „Krönchen-Events“ Partner des aktuellen städtischen „Eventmanagers“ Andreas Rompf.

Die Siegener Eventagentur hat auf der Homepage www.freitagsin.de“ die diesjährigen Bands mitsamt ihren Terminen aufgelistet, wirbt auch schon mit Flyern. Darüber hinaus läuft auf der Homepage ein Countdown, der auf den Start am 20. Juli – eine Woche nach dem Altstadtfest – um 18 Uhr hinweist.

„UnArt“ eröffnet am 20. Juli die siebenteilige Konzertserie auf dem Haigerer Marktplatz

In genau 28 Tagen gastiert „UnArt“ von 19 bis 23 Uhr auf der Rathaus-Bühne. Wer einen Blick auf die Termine der Siegener Band wirft, sieht zahlreiche ähnliche Veranstaltungen in der Region. Dazu zählen nicht nur die von „Krönchen-Events“ ebenfalls organisierten „MittwochsIn Siegen“ und „Kreuztal live“ donnerstags, sondern auch „Morsbach Live“, „Bad Berleburg Live“ und „Netphen Live“. Danach geht es in Haiger freitags „Schlag auf Schlag“ – bis nach dem aktuellen Plan „Eve“ am 31. August um 23 Uhr das Jahrbuch schließt.

Das Programm

20. Juli: UnArt

27. Juli: Jojo Weber

3. August: ON LINE

10. August: Open Doors

17. August: Nightlife

24. August: Jim Buttons

31. August: Eve

Quelle: www.freitagsin.de