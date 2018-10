Das Programm zur Dorfbelebung startet im Evangelischen Dekanat an der Dill am Freitag, 2. November, und bietet sechs Wochen lang in Videos, Chats und Foren einen regen Austausch zwischen Neulingen und bereits etlichen Aktiven an. Jeder, der mag und etwa eine Stunde pro Woche für das Webinar Zeit aufbringen kann, ist willkommen.

„Wir greifen auf das ausgezeichnete Programm zur Dorfbelebung zurück und hoffen auf weitere Interessierte, die sich beim Webinar noch anmelden können“, sagt Schmid. Im Kern geht es um folgende Fragen:

- Wie will ich im Alter an meinem Wohnort wohnen?

- Wie können Alt und Jung wieder miteinander ins Gespräch kommen?

- Wie können wir das Miteinander im Dorf verbessern?

Die Teilnahme ist kostenlos, mit der Einwahl auf die Plattform würden Vertraulichkeit und Datenschutz gewährt, sagt die Pfarrerin.

Bei der Informationsveranstaltung zu „DorfMOOC – Unser Dorf: Wir bleiben hier!“ in Herborn saßen Nadine Wengenroth-Hermann (37) aus Herborn und Katja Gronau (49) aus Guntersdorf kürzlich das erste Mal zusammen. Ab Freitag werden sie sich virtuell bei „DorfMOOC“ treffen, chatten und diskutieren.

In sechs Kapiteln werden sie mit weiteren Interessierten von den Erfahrungen anderer Menschen aus anderen ländlichen Regionen Hessens lernen. Während des Webinars können eigene Ideen eingespielt und reflektiert werden: „Eine der Stärken von ,DorfMOOC’ ist es, das eigene Umfeld neu zu erkunden“, sagt Karin Schmid. „Etliche Teilnehmer haben in der Vergangenheit ihr Dorf neu schätzen gelernt.“

Interessierte, die bei „DorfMOOC “ mitmachen möchten, können sich auf der Internetplattform anmelden. In ersten Videos wird das Projekt erklärt. Ein Arbeitsplatz, ein Computer und etwa eine Stunde Zeit pro Woche ist die nötige Investition, um bei dem Projekt Ideen für den eigenen Ort zu entwickeln.

„Vom 2. bis 11. November soll es um das Dorf, den Stadtteil und den Ort gehen, in dem ich lebe“, sagt Schmid. Wengenroth-Hermann möchte sich in Herborn für Mütter mit kleinen Kindern einsetzen. Sie hat eine Idee: Es soll ein Mütter-Kind-Treff entstehen.

Gronau: Kämen nicht noch mobile Versorger, müsste man viel mehr mit dem eigenen Auto fahren

In Guntersdorf nimmt Gronau Veränderungen wahr: „Es gibt kaum noch Geschäfte im Ort, zum Glück kommen Bäcker, Metzger und der Bofrost-Mann mit dem Wagen vorgefahren, „sonst müsste man noch mehr mit dem eigenen Auto fahren“, sagt sie.

„Wir im Dekanat an der Dill möchten, dass unsere ländliche Region attraktiv bleibt“, so Pfarrerin Schmid. „Wir bieten mit dem Onlinekurs einen neuen Austausch an, bei dem Menschen aus vielen Regionen in Hessen ins Gespräch kommen.“

Das Online-Seminar wird vom 2. bis 24. November für einen hessenweiten Austausch mit weiteren Teilnehmern freigeschaltet sein. Weitere Informationen gibt es im Internet unter unser-dorf-mooc.de/.

Kontakt: Karin Schmid, Telefon (0 27 72) 5 83 42 70, E-Mail: karin.schmid.dek.dill @ekhn-net.de. (red)

Hintergrund: "DorfMOOC"

„DorfMOOC – Unser Dorf: Wir bleiben hier! Ein Online-Kurs macht vor Ort mobil“ geht auf eine Initiative von Gunter Böhmer, Bildungsexperte der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, zurück. Die Idee: Durch Schulungen per Internet vor allem die Landbevölkerung mobilisieren. Das Ziel: Vor Ort stärker für bessere Lebensbedingungen eintreten.

MOOC steht für „Massive Open Online Course“, ein Intensivkurs via Internet. Dabei tauschen sich Initiativen online aus, werden Filme gemeinsam vor dem Bildschirm besprochen und Aufgaben zum Weiterdenken per Datenleitung diskutiert. Lange Reisewege entfallen.

Beispiel: Eifa bei Hatzfeld im Edertal. Durch „DorfMOOC“ angeregt, wird dort einmal im Monat eine „Baumelbank“ als mobiler Treffpunkt für alle Generationen in verschiedene Höfe des 300-Seelen-Orts versetzt – und gut genutzt.

Das Projekt „DorfMOOC“ belegte beim Hessischen Demografie-Preis Platz zwei. Staatsminister Axel Wintermeyer attestierte ihm einen „Vorbildcharakter“, bei dem sich zahlreiche Menschen zu jeder Tageszeit per Smartphone, Tablet oder PC über die Entwicklungen in ihrem Heimatort austauschen können. Es trage dazu bei, den ländlichen Raum zu stärken.

Für Nord-Nassaus Pröpstin Annegret Puttkammer ist das Projekt ein Beispiel dafür, wie die Kooperation verschiedener gesellschaftlicher Akteure auf dem Land gestärkt werden kann. Die Vernetzung engagierter Personen von Kommune, Kirche, Vereine und vielem mehr sei ein entscheidender Faktor, um die noch vorhandenen Ressourcen effektiver einsetzen zu können. Trotz demografischen Wandels und Infrastrukturproblemen sieht Puttkammer vielfältige Chancen für das Land. (red)