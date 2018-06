„Videoüberwachung“ am Bahnhof startet

Infrastruktur Kamera-Attrappen sind der Anfang / Einrichtung erster echter Geräte bis Jahresende erhofft

HERBORN Die echte Videoüberwachung am Herborner Bahnhof soll möglichst noch in diesem Jahr beginnen. Als ersten Baustein auf dem Weg zum Abschrecken vor Vandalismus und Gewalttaten hat die Stadt Herborn nun Kamera-Attrappen in der Empfangshalle installieren lassen.

