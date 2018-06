„Viele schlafen ohne Erholung“

Dr. Robert Agne ist Chefarzt und Daniel Pfeifer Oberarzt der Inneren Medizin an den Dill-Kliniken. Dort gibt es seit vier Jahren ein Schlaflabor, das Teil des Zentrums für Atmungsstörungen ist.

Den „Tag des Schlafes“ haben im Jahr 2000 die Nichtmediziner Ulrich Zipper und Jan-Hendrik Pauls ins Leben gerufen, weil ihnen „ein erhebliches Informationsdefizit in der Öffentlichkeit“ aufgefallen war.

Herr Agne, wie lange haben Sie heute Nacht geschlafen?

Roger Agne: Knapp sechs Stunden waren es.

Wie lange sollte man denn bestenfalls schlafen?

Agne: Die Schlafdauer ist ein bisschen altersabhängig. Ältere Menschen brauchen in der Regel etwas weniger Schlaf als jüngere. Wo die genaue Grenze liegt, ist umstritten. Aber sechs Stunden sollte man sich wenigstens gönnen, Kinder brauchen eher acht Stunden. Aber: Vier Stunden Schlaf mit einer guten Sauerstoffsättigung sind effektiver als zehn Stunden Schlaf mit Atempausen.

Worauf sollte man achten, um einen guten Schlaf zu haben?

Daniel Pfeifer: Wichtig ist ein gut gelüftetes Schlafzimmer. Es darf nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt sein. Man sollte Licht- und Geräuschquellen vermeiden und Leuchtdioden-Wecker oder ähnliches weglassen. Außerdem sollte man abends nach 18 Uhr keine schweren Mahlzeiten mehr zu sich nehmen. Ein Bett muss vor allem ein Ort der Erholung sein. Wer sich nachts Gedanken macht, sollte deshalb lieber aufstehen und sich auf einen Stuhl setzen.

Agne: Ein Missverständnis ist auch Alkohol, der den Schlaf nicht fördert. Damit schläft man zwar besser ein, aber schlechter durch. Man wird eher wach und hat einen unruhigeren Schlaf.

Pfeifer: Man kommt vielleicht gut runter, aber unter Umständen gibt es keinen vernünftigen Traumschlaf. Und den brauchen wir für die Erholung. Jeder Mensch träumt jede Nacht. Wird das unterdrückt, fühlt man sich am nächsten Tag nicht gut.

Welche Gründe gibt es für Schlafstörungen?

Agne: Die meisten Patienten schlafen schon – aber ohne Erholung. Das Hauptthema ist die Schlafatemstörung. Das heißt: Es gibt Atemaussetzer oder eine unzureichende Atmung, was zu einer unzureichenden Sauerstoffaufnahme führt. Und zu wenig Sauerstoff im Blut sorgt für Schäden an den Organen. Hirn, Herz, Blutdruck und Gefäßsystem werden beschädigt. Und die Patienten merken das lange Zeit gar nicht. Die häufigste Schlafatemstörung ist die, die mit Schnarchen einhergeht.

Es gibt auch harmlosere Gründe für Schlafprobleme. Welche können das sein?

Pfeifer: Auch psychische Belastungsstörungen können dazu führen, dass man nicht schlafen kann. Etwa wenn man angespannt ist, beruflich viel eingebunden ist oder sich Sorgen macht. Auch Patienten, die eine Depression haben, berichten häufig über Schlafstörungen. Man muss dann schauen, ob eine organische Schlafstörung vorliegt oder eine psychisch bedingte. Auch darum kümmern wir uns im Schlaflabor.

Wie kann mir das Schlaflabor bei Problemen helfen?

Pfeifer: Wenn Sie eine obstruktive Schlafapnoe (schlafbezogene Atmungsstörung; Anm.d.Red.) haben, leiten wir eine sogenannte CPAP-Therapie ein. Das bedeutet „continuous positive airway pressure“, „kontinuierlich positiver Atemwegsdruck“. Dabei schlafen die Patienten mit Maske. So kommt es nicht mehr zu Atemaussetzern. Das Ergebnis ist ein erholsamer Schlaf.

Agne: Die meisten Patienten sind sehr froh, weil es ihnen viel besser geht. Sie haben ein ganz anderes Leben und sind tagsüber wacher und viel aktiver, weil die ganzen Störungen weg sind.

Gibt es auch Patienten, bei denen etwas anderes als eine Schlafmaske hilft?

Agne: Es gibt Ausnahmen: zum Beispiel Patienten, die schnarchen und die Pausen nur haben, wenn sie auf dem Rücken liegen. In Seitenlage passiert das nicht, weil die Zunge besser nach hinten fällt. Manchmal hilft hier auch eine Seitenlage zur Stabilisierung. Dafür gibt es Kissen und eine Art Rucksack, der verhindert, dass man in Rückenlage kommt. Dann braucht man die Maske unter Umständen nicht. Das ist individuell abzuwägen. Die häufigste Therapie ist aber die Masken-Behandlung.

Wie lange dauert diese Therapie?

Pfeifer: Lebenslang. Wenn wir älter werden, wird unser Bindegewebe immer lockerer und schwächer. Das heißt, die Muskeln müssen eine höhere Kraft aufwenden, um überhaupt den Effekt zu erzielen. Wenn man schläft und die Muskeln ruhen sich aus, verstärkt sich der Effekt, diese Engstellung im Hals- und Schlundbereich. Die Schlafapnoe geht dann nicht wieder von alleine weg. Es gibt eine Gruppe von Patienten, die eine Schlafapnoe bekommen, weil sie ein Übergewicht haben. Wenn sie kontinuierlich abnehmen und dauerhaft dabei bleiben, gibt es ganz selten Personen, die das Gerät erst einmal nicht mehr brauchen. Aber es spielen auch Veranlagung und Körperbau eine Rolle. Es gibt immer mehrere Faktoren.

Wie läuft die Behandlung im Schlaflabor ab?

Pfeifer: Es gibt eine Voruntersuchung, ein Screening. Damit filtern wir, wer ins Schlaflabor gehört. Dann werden die Patienten untersucht und müssen Fragebögen ausfüllen. In aller Regel diagnostizieren wir in der ersten Nacht. Das heißt, wir legen Kabel und kleine Mikrofone an, messen die Luftströme, die Muskelaktivität an Beinen und Armen, die Ausdehnung des Oberkörpers und die Atemtätigkeit im Bauch. Der Patient liegt verkabelt im Bett und schläft dort. Wenn er müde ist, legt eine Fachkraft Kabel an.

Agne: Die Kabel gehen in ein Kästchen, das der Patient umhängen hat. Die Daten werden drahtlos an einen Empfänger übertragen. Wenn der Patient auf die Toilette muss, müssen nicht sämtliche Kabel abgemacht werden. Nach der Diagnose-Nacht überlegen wir uns, wie die Behandlung aussieht. Dann gibt es eine Therapie-Nacht. Da schauen wir, ob sich etwas bessert.

Wie haben Sie die Patienten im Blick?

Agne: Im Zimmer steht eine Videokamera, die mit Infrarot den Patienten filmt, so dass wir alle Bewegungen sehen. Wir haben einen Monitorraum. Auf den Monitoren sind alle Messungen zu sehen. Dort sitzt die ganze Nacht jemand und beobachtet. Für den Fall, dass ein Kabel abgeht, aber auch, um Auffälligkeiten zu erkennen. Außerdem ist an der Maske ein Gerät befestigt, das die Beatmung steuert. Das kann angepasst werden.

Wie alt sind die Menschen, die zu Ihnen kommen?

Pfeifer: Es gibt viele Patienten, die älter, aber noch berufstätig sind. Wenn man jung ist, bekommt man vieles kompensiert. Es gibt aber auch jüngere Leute, die sagen, sie kommen beruflich nicht mehr zurecht, die müde sind oder sich nicht konzentrieren können. Manche Ärzte empfehlen, ein Schlafscreening zu machen. Dabei kommt häufig raus, dass der Patient eine Schlafapnoe hat. Die kann man behandeln.