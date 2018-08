„Wie ein Fisch im Wasser“

Religion Claudia Sattler wird am Sonntag in der „Pfarrstelle I“ offiziell eingeführt

Herborn Die 35-Jährige wird gemeinsam mit Pfarrer Andree Best an der Stadtkirche in Herborn tätig sein. Pfarrerin Claudia Sattler hat die „Pfarrstelle I“ als Nachfolgerin von Ronald Lommel übernommen, der im Herbst vergangenen Jahres in den Ruhestand wechselte.

