„Wie eine Mülldeponie im Wald“

Die 32-Jährige ist Teil der „Plastikrebellen“ – eine Gruppe, die sich regelmäßig trifft, um die Natur von Abfällen zu befreien. Alles begann auf einem Parkplatz neben der Wohnung der Herbornerin: Immer, wenn sich Hecker auf den Weg zur Arbeit machte, starrte sie auf Müllberge.

„Man hört immer wieder von tonnenweise Müll, in dem Tiere verenden. Wir haben überlegt, was wir tun können. Und irgendwo muss man anfangen“, berichtet die Kreisoberliga-Fußballerin des TSV Fleisbach von Diskussionen mit einigen Teamkolleginnen.

Gesagt, getan: Den Auftakt machte eben jener Parkplatz in der eigenen Nachbarschaft. Zwei Säcke voller Müll waren das Ergebnis der Aktion. Auch die Stadt Herborn unterstützt die Initiative und kümmert sich nach einer Anfrage seit dem ersten Sammeltag um die Entsorgung.

„Es haben sich immer neue Stellen in der Umgebung gefunden, an denen der Müll einen traurigen Anblick mitten in der Natur geboten hat“, sagt Rebecca Dittmar, die sich ebenfalls an den Aktionen beteiligt.

Jedes Mal kam mehr Abfall zutage: Am Dillufer in Herborn waren es schon fünf Säcke – dazu viele Glas- und Plastikflaschen. Alles lag verstreut am und im Wasser.

Einmal im Monat befreien Menschen die Natur von Müll – in Chile, Südafrika und auch im Dillkreis

Wie ein Schlag traf es Hecker und ihre Mitstreiter dann unterhalb der Autobahnraststätte Dollenberg: Auf einem Zuwanderweg des Rothaarsteigs bei Burg türmten sich die Abfälle. „Dort war alles, wirklich alles voller Müll. Mitten im Wald sah es aus wie auf einer Mülldeponie – und es roch auch so“, berichtet Dittmar.

Die Entdeckung ging weit über Plastik, Papier und Flaschen hinaus: Die Herborner fanden Autoscheinwerfer, ausgelaufene Batterien, Nummernschilder, Auspuffanlagen und verrostete Metallbleche. Auch Teile von Leitplanken, Spraydosen, Teerstücke und Bauschilder lagen herum.

550 Kilo Müll sind inzwischen zusammen gekommen. „Es ist ganz schwer, diese Zahl zu glauben“, sagt Hecker. Und Dittmar rätselt: „Man stellt sich immer wieder nur ein und dieselbe Frage: Wieso machen die Leute so etwas? Wieso wird solcher Müll einfach weggeworfen? Frei nach dem Motto: Aus den Augen, aus dem Sinn.“

Trotz aller Wut merkte die Gruppe schnell, dass sie nicht alleine ist: Auf dem von den Osnabrückern Michael und Marina Schmidt gegründeten Blog www.ozeankind.de fanden die Herborner ein Forum für ihre Aktionen.

Seit November des vergangenen Jahres ruft die Community jeden Monat zu „Clean-Ups“ auf – inzwischen weltweit. Menschen sammeln also zur gleichen Zeit Müll – ob in den Bergen Chiles oder an den Stränden von Thailand, Tasmanien und Südafrika. In den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram verbreiten die Mitstreiter Bilder ihrer „Ausbeute“ mit den Hashtags #plastikrebell und #ozeankind. Die Gruppe aus dem Dillkreis startet aber auch unabhängig davon Sammelaktionen.

„Uns allen geht es einfach darum, etwas zu tun. Auch, wenn es vor Ort nur ein kleiner Beitrag ist, können damit viele zusammen Großes leisten“, sagt Julia Hecker. Wohl wissend, dass allein rund um Herborn noch viele Kilo Müll hinzukommen.

Nächste Aktion: Die Herborner „Plastikrebellen“ treffen sich an diesem Sonntag, 30. September, um 10.30 Uhr am Lidl-Parkplatz in Burg, und freuen sich über neue Mitstreiter.

Mehr Infos unter www.ozeankind.de oder in der Facebook-Gruppe „Ozeankind – Plastikrebell-Community“.