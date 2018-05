Von Tobias Manges

„Wir hören auf, nachzufragen!“

Interview Ex-ZDF-Moderator Peter Hahne spricht Klartext und kommt nach Haiger

HAIGER Sein Name steht für Klartext, seine Bücher erklimmen regelmäßig die Spitzen der Bestsellerlisten. An Himmelfahrt kommt der ehemalige ZDF-Moderator Peter Hahne in die Stadthalle nach Haiger.

Copyright © mittelhessen.de 2018