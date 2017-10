Von Christoph Weber

„Wir schieben Finanzberge“

Politik Spagat zwischen Verwaltungskritik und Investitionswünschen

Haiger Die Freien Wähler haben am Mittwoch im Haigerer Haupt- und Finanzausschuss ein heißes Eisen angepackt. Die Kritik an den nicht umgesetzten Investitionen, die im Haushalt verabschiedet werden, kann auch als Kritik an der Stadtverwaltung interpretiert werden.

Copyright © mittelhessen.de 2017