„YourBeats“ lässt Bässe wummern

Freizeit Zweitägiges Electronic-Dance-Festival in Herborn / Wir verlosen fünf Tagespässe

HERBORN Ein Festzelt, zwei Tage, zehn DJs: Das erste Herborner „YourBeats“-Festival steigt am 18. und 19. Mai (Freitag/Samstag) auf dem Festplatz am Walkmühlenweg in der Au. Wir verlosen dafür Eintrittskarten.

Copyright © mittelhessen.de 2018