100 Arbeitsplätze: „trans-o-flex“ zieht nach Driedorf

Das Gemeindeparlament hat sich am Dienstagabend einstimmig dafür ausgesprochen, das 3,6 Hektar große Gelände direkt neben dem Solarpark an das Unternehmen zu verkaufen.

Unternehmen trägt Erschließungskosten

Bürgermeister Carsten Braun (DU) hatte zuvor berichtet, „trans-o-flex“ wolle dort in absehbarer Zeit inklusive der Erschließungskosten rund 17 Millionen Euro investieren. Etwa die Hälfte der Gewerbefläche sei für den Bau eines neuen zentralen Umschlagstandortes mit Verwaltungssitz der Logistikgruppe vorgesehen, die in Deutschland und Österreich rund 2000 Mitarbeiter habe. Die restlichen knapp 20 000 Quadratmeter werde der Investor in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung in Eigenregie vermarkten.

„Die Firma wird 100 neue Arbeitsplätze schaffen, auch ausbilden und als Vorortgesellschaft Steuerzahlungen an unsere Gemeindekasse leisten“, sagte Braun. Er erinnerte daran, dass die Gemeinde bereits 2002 einen rechtskräftigen Bebauungsplan für den „Potsdamer Platz“ geschaffen habe. In den Verhandlungen mit „trans-o-flex“ sei erreicht worden, dass das Unternehmen die Erschließungskosten trägt. (kds)